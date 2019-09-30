Гонконг, Китай, , 10:25 — REGNUM Два человека задержаны полицией Гонконга в рамках дела о штурме парламента в июле. Один из них — 40-летний актер Грегори Вонг, передает 30 сентября RTHK.

Вонг — активный участник многих антиправительственных акций. Утром актера задержали в его доме и доставили в полицейское отделение. Второй задержанный — политический активист Вентус Лау. И Вонга, и Лау подозревают в участии в штурме и погромам в здании.

Грегори Вонг участвовал в съемках около 20 гонконгских фильмов, включая драмы и криминальные боевики. Также на его счету работа в ряде телевизионных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2019 года толпа демонстрантов взяла штурмом здание Законодательного совета Гонконга. Внутри они устроили погром, а позже были вытеснены полицией с применением слезоточивого газа.

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