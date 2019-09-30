Киншаса, , 12:11 — REGNUM В Демократической Республике Конго (ДР Конго) планируют изучить потенциальные «конфликты интересов» между финансируемым США через своё Агентство по международному развитию (USAID) проектом по сертификации шахт и местными инициативами в той же сфере. Об этом информационному агентству Reuters сообщил конголезский чиновник.

Демократическая Республика Конго Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) привлекло для реализации проекта американскую неправительственную организацию Pact. Проект должен помочь конголезскому правительству определить шахты, которые законно и ответственно добывают такие полезные ископаемые, как золото и олово, что значит, что они свободны от нарушений прав человека, таких как использование детского труда, и не финансируют конфликты.

По проекту, Pact будет работать в ДР Конго наряду ITSCI, программы частного сектора, проверяющей шахты на предмет злоупотреблений, и правительство обеспокоено тем, что решения Pact о том, какие шахты выполняют свою работу должным образом, могут быть искажены её отношениями с ITSCI.

«Мы собираемся выяснить, существует ли конфликт интересов. Мы должны осуществлять контроль над проектом, чтобы обеспечить отсутствие конфликта интересов ITSCI и Pact», — сказал Джозеф Иколи, генеральный секретарь министерства шахт Конго, добавив, что правительство не участвовало в выборе организации Pact для осуществления проекта.

В заявлении по электронной почте представитель Pact сказал: «У нас хорошие рабочие отношения с чиновниками горнодобывающей отрасли, и у нас никогда не было никаких проблем с конфликтом интересов».

Однако озабоченность ДР Конго по поводу этого проекта разделяют и соседние страны. Международная конференция по региону Великих озер (ICGLR), в состав которой входят 12 африканских стран, включая ДР Конго, обеспокоена тем, что Pact будет заниматься как инспекцией шахт, так и внедрением схем слежения.

Посол ICGLR Амбейи Лигабо заявил, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече конференции в начале октября. Официальный представитель министерства горнодобывающей промышленности ДР Конго Иколи сказал, что правительство еще не полностью изучило все детали проекта Pact.