Москва, , 10:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский маневрирует и пытается выбрать стратегию, которая будет удобна для дальнейшего диалога с Западом, заявил замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатов.

Зал заседания ПАСЕ Adrian Grycuk

Таким образом Шатов прокомментировал слова главы новой делегации Украины в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Елизаветы Ясько, которая заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.

«(Президент США Дональд) Трамп при встрече с Зеленским говорил о необходимости взаимодействия с Россией, — цитирует Шатова RT. — Мне кажется, что депутат, которая представляет интересы «Слуги народа», как раз выступила с этим заявлением».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ясько заявила, что отказ от общения с российской стороной является неправильным решением.

«Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит», — сказала она.

Вместе с тем, отметила Ясько, действия предыдущей делегации Украины в ПАСЕ были правильными, а решение новой не ехать на будущую сессию организации «показывает, что мы последовательны. Что это — государственная позиция».

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