Элиста, , 09:58 — REGNUM Ситуацию вокруг назначения представителя Совета Федерации от исполнительной власти Республики Калмыкия прокомментировал глава Калмыкии Бату Хасиков в видеообращении, с которым он выступил к жителям вечером 29 сентября.

«Уверен, вы все прекрасно знаете и понимаете, кого я там вижу. Я считаю, что Республику Калмыкия в Совете Федерации должен представлять человек с безукоризненной репутацией и человек, готовый работать с полной самоотдачей, я за это борюсь», — сказал Хасиков.

Как сообщало ИА REGNUM, после выборов 8 сентября Хасиков заявил журналистам о том, что хотел бы, чтобы сенатором от региона стал Сангаджи Тарбаев — экс-капитан команды КВН «Сборная РУДН».

«Как все сложится, я не буду загадывать, но мое желание на сегодняшний день — чтобы в Совете Федерации Калмыкию представлял Сангаджи Тарбаев», — заявил Хасиков.

в перечень кандидатов на пост представителя республики в Совете Федерации Хасиков ранее включил, помимо Тарбаева — экс-капитана КВН «Сборная РУДН», экс-главу республики Алексея Орлова и юриста Юрия Сенглеева. Официальное вступление в должность главы Калмыкии Хасикова состоялось 21 сентября. Однако по состоянию на утро 30 сентября сенатор назначен так и не был.

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