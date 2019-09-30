Осло, , 09:55 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Осло опровергло информацию, опубликованную в статье норвежского интернет-издания AldriMer, о якобы присутствии на территории Норвегии российского спецназа, назвав публикацию грубой провокацией.

«Изложенная в статье Aldrimer. no 27 сентября 2019 года информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком, — говорится в официальном комментарии дипмиссии, размещённом на станице посольства в Facebook. — Не можем характеризовать её иначе как грубую провокацию».

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В ведомстве также отметили, что рассматривают данную публикацию «как часть ведущейся в Норвегии определёнными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России». Дипломаты не исключают, что «данный вброс является неуклюжей попыткой оправдания выделения дополнительных ресурсов на борьбу с «российской угрозой».

«Считаем подобные методы не соответствующими журналистской этике», — подчеркнули в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание AldriMer, специализирующееся на вопросах обороны и безопасности Скандинавии, заявило, что на территории норвежского архипелага Шпицберген и в материковой части Норвегии были замечены бойцы российского спецназа. Четыре источника издания в разведслужбах Норвегии и других стран НАТО утверждают, что они, действуя под видом штатских, якобы разведывали местность и изучали важные объекты инфраструктуры.

Также сообщалось, что якобы американская сторона предоставила норвежским властям снимки, говорящие о появлении бойцов спецназа на территории этой страны.