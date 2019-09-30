Порт-Морсби, , 09:53 — REGNUM Референдум о независимости Бугенвиля от Папуа — Новой Гвинеи состоится 23 ноября — 7 декабря, сообщает комиссия референдума.

Бугенвиль — это остров площадью 9 300 квадратных километров, где правительство провинции обладает особой автономией.

Комиссия референдума Бугенвиля сообщила, что результаты референдума могут быть известны 20 декабря.

Глава комиссии по референдуму в Бугенвиле заявил, что «мир следит» за референдумом, и выразил надежду на мирное проведение голосования.

«Я поздравляю оба правительства и народ Бугенвиля с этим историческим моментом», — заявил Берти Ахерн, глава комиссии по референдуму и бывший премьер-министр Ирландии.

Известно, в референдуме примут участие более 202 тысяч жителей Бугенвиля.

Напомним, гражданская война между повстанческой армией Бугенвиля и вооруженными силами Папуа — Новой Гвинеи произошла с 1988 по 1997 год. Мирное соглашение было подписано в 1998 году. Считается, что война была связана с борьбой за власть над гигантским районом добычи меди. В то время добыча полезных ископаемых была основным источником дохода для Папуа — Новой Гвинеи. Медь, добываемая в районе Пангун, способна контролировать 7% мирового производства меди. Гражданская война привела к гибели 20 тысяч человек.