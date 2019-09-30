Эрбиль, Ирак, , 10:11 — REGNUM Министерство обороны США приняло решение о продлении военной миссии в Ираке и в Иракском Курдистане, об этом 29 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Договоренность была достигнута во время переговоров генерального консула США в Эрбиле Стивена Фагина с министром пешмерга в региональном правительстве Иракского Курдистана Шорешем Исмаилом. Стороны обсудили углубление сотрудничества по данному направлению.

Фагин подчеркнул, что американские военные советники останутся в курдской автономии еще на два года в целях оказания помощи в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).