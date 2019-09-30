Ханты-Мансийск, , 09:40 — REGNUM В Югре с 1 по 13 октября начинается он-лайн голосование за главный геральдический символ региона. Разработано четыре варианта, из которых жители ХМАО должны выбрать один, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Один из четырёх вариантов герба Югры Департамент общественных и внешних связей ХМАО

При разработке новых вариантов учтены экспертные замечания Геральдического совета при президенте РФ и мнение жителей, высказанное ранее на общественных слушаниях.

Он-лайн голосование проходит в официальном сообществе правительства Югры «ВКонтакте» и на портале «Открытый регион — Югра».