Гонконг, Китай, , 09:33 — REGNUM Власти китайского Гонконга сократили число торжественных мероприятий по случаю 70-летия со дня образования КНР, сообщает 30 сентября Синьхуа.

Отмечается, что это связано с продолжающимися в городе протестами. Так, в Гонконге в том числе отменен праздничный салют над гаванью Виктория. Кроме того, церемония поднятия флагов на центральной площади состоится без присутствия публики.

Напомним, что 1 октября 2019 года Китай отмечает знаменательную дату — 70-летие со дня основания Китайской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Гонконге начались на фоне намерения властей города принять законопроект об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых, в том числе материковому Китаю. Требования протестующих очень быстро расширились и теперь они хотят введения прямых выборов в Гонконге и фактической независимости от Китая.

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