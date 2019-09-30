Пекин, , 09:23 — REGNUM Закон о защите персональных данных несовершеннолетних в интернете вступает в силу с 1 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Персональные данные

Закон, опубликованный Киберпространственной администрацией Китая в августе текущего года, оговаривает, что никакие организации или частные лица не могут производить, публиковать или распространять информацию, которая содержит персональные данные несовершеннолетних.

Опекуны детей должны при этом наращивать свою осведомленность и внимание к проблеме защиты персональных данных, говорится в законе. С разрешения опекунов операторы сетей должны информировать их прозрачным образом о сборе, использовании, передаче или раскрытии персональных данных.

Напомним, что 23 августа Кибепространственная администрация Китая опубликовала закон о защите персональных данных несовершеннолетних.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае выпущено положение о защите персональных данных несовершеннолетних