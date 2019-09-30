Махачкала, , 09:29 — REGNUM Глава Дагестана Владимир Васильев освободил от занимаемой должности своего советника Александра Волкова. Распоряжение, подписанное руководителем республики, вступает в силу с октября 2019 года.

«Освободить с 1 октября 2019 года Волкова Александра Александровича от должности советника главы Республики Дагестан по собственному желанию», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, должность советника главы Дагестана почетный работник газовой промышленности России Александр Волков получил в декабре 2018 года. В разные годы он являлся генеральным директором таких компаний, как ОАО «Тюменьмежрайгаз», ООО «Тюменьрегионгаз» и ЗАО «Газпром межрегионгаз Север».

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