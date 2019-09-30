Ташкент, , 09:21 — REGNUM Меморандум об укреплении сотрудничества в сфере туризма подписали представители итальянского города Казерта и узбекистанского Шахрисабаза. Об этом 30 сентября сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на государственный комитет Узбекистана по развитию туризма.

Глава департамента по развитию туризма Кашкадарьинской области Отабек Олимжанов заявил, что стороны планируют укрепить сотрудничество в сфере туризма. В Госкомтуризме также назвали туристические достоинства Казерты, которая отличается своей архитектурой.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-августа 2019 года Узбекистан посетили 4,3 млн иностранных туристов, что на 26,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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