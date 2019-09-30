Сеул, , 09:23 — REGNUM Второй раунд переговоров по заключению соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Южной Кореей и Россией состоится в Сеуле в период с 1 по 2 октября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, в рамках новой встречи представители двух стран обсудят общую структуру соглашения, а также обменяются мнениями по ключевым вопросам.

Известно, что Южная Корея и Россия обсуждают создание зоны свободной торговли с июня текущего года.

Представители министерства надеются, что данное соглашение, которое будет подписано в 2020 году, позволит укрепить экономическое сотрудничество между странами, а также улучить инвестиционную среду и расширить возможности выхода южнокорейских компаний на российский рынок.

Отметим, что в 2020 году Южная Корея и Россия празднуют 30-летие установление дипломатических отношений.