Эр-Рияд, , 09:13 — REGNUM Огромной по площади Саудовской Аравии угрожают со всех сторон, всю её территорию трудно защитить. Так наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд объяснил, почему атаки на нефтяные предприятия королевства не были отражены.

Он отметил, что территория страны больше всей Западной Европы. Кроме того, в состав системы противовоздушной обороны входят американские ракетные системы Patriot и Hawk, не предназначенные для уничтожения беспилотников.

«Существуют угрозы со всех сторон. Трудно охватить все полностью», — сказал саудовский принц в программе «60 минут» на американском телеканале CBS.

Нападения на объекты Saudi Aramco принц назвал «глупостью». Только совершенный глупец будет пытаться мешать поставкам нефти, составляющим 5% мирового рынка, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября уровень добычи нефти в Саудовской Аравии вернулся к отметке 14 сентября, зафиксированной до атак беспилотников хуситов на предприятия Saudi Aramco.

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