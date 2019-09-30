Москва, 30 сентября 2019, 09:04 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский — это человек с глубоким комплексом неполноценности и проблемами с идентичностью, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Как отметил эксперт, он в своей жизни видел несколько раз изменение людей, которые приходят к власти. Как правило, они связаны с тем, что вдруг в этих людях просыпается какое-то чувство ответственности, даже если это был какой-то бандит, который лез во власть, чтобы чего-то хапнуть.