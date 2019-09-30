Париж, 30 сентября 2019, 08:45 — REGNUM Тысяча активистов «желтых жилетов» вышли с протестами в Тулузе, где полиция неоднократно использовала слезоточивый газ и водяную пушку, сообщает Le Figaro.
Согласно заявлению префектуры, полиция подверглась нападениям, оскорблениям и произвела пять арестов.
Активисты несли в руках плакаты с надписью: «Устали от выживания, мы хотим жить».
Издание отмечает, что небольшая группа «желтых жилетов» собралась также на площади возле фондовой биржи в Париже.
«Забастовка, блокировка, отставка Макрона», — скандировали протестующие в столице.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу BVA Group, 52% жителей Франции устали от движения «желтые жилеты».
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