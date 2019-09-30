Москва, , 08:30 — REGNUM Россия симметрично ответит на отказ агентству Sputnik в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании, заявили в МИД РФ.

«Будут приняты симметричные меры в отношении британских СМИ», — сообщили РИА Новости в российский внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, российскому агентству Sputnik отказали в аккредитации на ежегодную конференцию Консервативной партии за день до ее начала, тогда как заявка на участие была подана за месяц.

Напомним также, что в июле 2019 года МИД Британии отказался аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по вопросу свободы СМИ, объясняя это «активной ролью RT и Sputnik в распространении дезинформации». МИД РФ, в свою очередь, потребовал предоставить конкретные факты и доказательства обвинений, однако британской стороной этого сделано не было.

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