Нью-Йорк, США, , 08:30 — REGNUM Министр иностранных дел свергнутого правительства в Йемене Мохаммед Абдулла аль-Хадрами обвинил Иран в организации конфликта в стране, об этом 29 сентября сообщает Al Jazeera.

Заявление было сделано во время выступления на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

Также дипломат поблагодарил Саудовскую Аравию за оказанную помощь в борьбе с повстанцами-хуситами.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене началась в 2014 году, а в 2015 году в конфликт вмешалась Саудовская Аравия, что привело к эскалации насилия, продолжаемого и по сей день.

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