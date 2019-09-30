Москва, 30 сентября 2019, 08:27 — REGNUM Опубликовав стенограмму телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, президент США Дональд Трамп показал всему миру, что его собеседник — бросовая агентура, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По его словам, этот номер, который выкинул Трамп, раньше был невозможен в мировой политике, но Трамп его провернул. Поэтому мы вступаем в новую эру беспредела, и если можно это, то можно и еще многое другое, отметил эксперт.
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