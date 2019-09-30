Москва, , 08:27 — REGNUM Опубликовав стенограмму телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, президент США Дональд Трамп показал всему миру, что его собеседник — бросовая агентура, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Нужно бесконечно презирать партнера, чтобы взять и опубликовать стенограмму телефонного разговора… Сдают только бросовую агентуру. Агент — это фигура оберегаемая, защищаемая. Сдать агента — это презираемо в сообществе. А есть понятие «бросовая агентура», которая на сдачу. Так вот, сделав то, что он сделал, Трамп объяснил, что он не агент, это бросовая агентура, барахло, которое взял и выбросил», — заявил политолог.

По его словам, этот номер, который выкинул Трамп, раньше был невозможен в мировой политике, но Трамп его провернул. Поэтому мы вступаем в новую эру беспредела, и если можно это, то можно и еще многое другое, отметил эксперт.

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