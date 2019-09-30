Париж, , 08:24 — REGNUM Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что ядерная энергия не должна быть «государством в государстве», сообщает Le Figaro.

«Ядерная энергетика не должна быть государством в государстве. Все эти злоупотребления недопустимы», — предупредил Бруно Ле Мэр на заседание большого жюри в эфире LCI, в ответ на дополнительные расходы во Франции, Великобритании и Финляндии.

Министр ожидает независимого аудита ядерной промышленности.

Известно, что на атомных станциях производится более 75% электроэнергии, вырабатываемой во Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, французское агентство международной ядерной энергетики (AFNI), созданное в 2008 году для оказания технической помощи странам, желающим развивать гражданскую ядерную энергетику, было распущено.

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