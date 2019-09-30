Москва, , 08:20 — REGNUM Президент США Дональд Трамп «уделывает» всех республиканцев по своей ненависти к Европе, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По его словам, он очень давно следит за деятельностью президента США Дональда Трампа, еще с тех пор, когда его президентством даже и не пахло, и видел, насколько это яркий политик.

«Был такой крайне правый политик с контактами в России, довольно ярко, уже тогда. Так, смысл заключается в том, что есть обычная республиканская ненависть к Европе: «Антихрист придет из Европы, это будет президент объединенной Европы». Это в сектах крупных протестантских и в целом в республиканской субкультуре. Но Трамп кроет все рекорды», — заявил политолог.

Он отметил, что первым делом Трамп сказал Зеленскому во время их телефонного разговора, стенограмма которого была опубликована в США, что отвратительная Европа не делает того, что она должна, чем вызвал полное согласие со стороны Зеленского.

Напомним, что по распоряжению президента США Дональда Трампа в общий доступ была «слита» стенограмма его телефонного разговора с Зеленским, в которой, как выразился Кургинян, прослеживается «шум и ярость личного отсутствия» украинского лидера.

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