Бишкек, , 08:17 — REGNUM Министерство финансов Киргизии опровергло информацию об обысках в кабинете главы ведомства Бактыгуль Жеенбаевой, говорится в сообщении минфина республики.

Отмечается, что 26 сентября сотрудники финансовой полиции изъяли документы в рамках дела по нецелевому использованию денег. При этом изъятие произошло в присутствии сотрудников министерства в кабинете, где хранятся документы для служебного пользования.

Напомним, ранее СМИ Киргизии сообщили о том, что 26 сентября сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями изъяли документы в кабинете министра финансов республики Бактыгуль Жеенбаевой. Сообщалось также о том, что сама министр вызвана на допрос.