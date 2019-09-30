Пермь, , 08:12 — REGNUM В Пермском крае подвели итоги местных выборов, которые прошли в трех муниципальных образованиях. Большинство депутатских мандатов досталось кандидатам «Единой России» — 27, у коммунистов — 11 мандатов, у кандидатов «Справедливой России» — три, самовыдвиженцев — пять, сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Избирательной комиссии Прикамья Михаил Суслов.

Напомним, 29 сентября в Пермском крае прошли выборы депутатов дум Александровского, Березовского и Ординского муниципальных округов.

Из общего ряда лидерства выдвиженцев от партии власти выделяется Александровский район, где первенство по количеству мандатов — за КПРФ. Из 15 мандатов девять у коммунистов, четыре — у «Единой России» и два — у «Справедливой России».

Явка избирателей на местных выборах составила 29,68% (14 294 человека), что на 1% превышает показатель, зафиксированный на выборах в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

На выборах в думы трех муниципальных округов работали 76 наблюдателей от Общественной палаты края. Они отметили, что избирательный процесс прошел спокойно, без жалоб.

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