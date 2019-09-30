Москва, , 08:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует свою внутреннюю пустоту, чем вызывает отвращение англосаксов, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам режиссера, в театре есть актеры-ремесленники, которые заполняют пустоту любым образом, а есть актеры, которые своим нутром демонстрируют «шум и ярость личного присутствия». Представителем второй категории был известный советский бард Владимир Высоцкий, который хоть и не был самым первоклассным актером, но человеком был гениальным. Президент Украины же демонстрирует нечто совсем иное.

«Зеленский все время демонстрирует «шум и ярость личного отсутствия», и это очень сильно противоречит англосаксонской культуре, которая и сейчас, и в эпоху своих заигрываний с какими-то странными извращенческими субкультурами, все равно, она держится на том, что есть герой, он стоит на своем, у него какая-то есть линия, позиция, он будет сражаться. Поэтому, как только они видят такого вот вертлявого странного человека, который хочет откровенно угодить, у них сразу с ними что-то происходит», — заявил эксперт.

«Массмедиа находятся у демократов. Он должен был сказать: «Господин Трамп, я ничего не буду делать, я не буду вас слушать, я никогда, ничто…». Они сказали бы: «О, Зеленский герой!»… А он начал вертеться», — заявил политолог.

Напомним, что президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать стенограмму телефонного разговора, который прошел между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским. В разговоре Зеленский всячески демонстрировал лояльность Трампу по всем вопросам, а также поддержал Трампа в его неприятии Европы. Ранее американские демократы инициировали против Трампа процедуру импичмента, обвиняя его в оказании давления на иностранного лидера, одновременно задерживая оказание ему военной помощи.