Москва, 30 сентября 2019, 08:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует свою внутреннюю пустоту, чем вызывает отвращение англосаксов, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По словам режиссера, в театре есть актеры-ремесленники, которые заполняют пустоту любым образом, а есть актеры, которые своим нутром демонстрируют «шум и ярость личного присутствия». Представителем второй категории был известный советский бард Владимир Высоцкий, который хоть и не был самым первоклассным актером, но человеком был гениальным. Президент Украины же демонстрирует нечто совсем иное.
Напомним, что президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать стенограмму телефонного разговора, который прошел между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским. В разговоре Зеленский всячески демонстрировал лояльность Трампу по всем вопросам, а также поддержал Трампа в его неприятии Европы. Ранее американские демократы инициировали против Трампа процедуру импичмента, обвиняя его в оказании давления на иностранного лидера, одновременно задерживая оказание ему военной помощи.