Осло, , 08:09 — REGNUM Бойцов российского спецназа заметили на территории норвежского архипелага Шпицберген и в материковой части Норвегии. Об этом сообщает издание AldriMer, которое специализируется на вопросах обороны и безопасности Скандинавии.

Российские спецназовцы разведывали местность и изучали важные объекты инфраструктуры, утверждают четыре источника издания в разведслужбах Норвегии и других стран НАТО. Так, американская сторона предоставила норвежским властям снимки, говорящие о появлении бойцов спецназа на территории этой страны.

Утверждается также, что на материке российские военные действуют под видом штатских. Их появление объясняется военными учениями РФ в Баренцевом море. Ни норвежское, ни российское военные ведомства эти сведения не комментировали.

В середине сентября стартовали учения на Северном флоте. Так, в районе Земли Франца-Иосифа 22 сентября состоялись боевые стрельбы с участием противолодочного корабля «Вице-адмирал Кузнецов» и десантных кораблей.

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