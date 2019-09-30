Киев, , 08:07 — REGNUM Депутатов Верховной рады Украины от партии «Слуга народа», уличённых в голосовании за своих коллег, будут лишать депутатского мандата, заявил депутат Виталий Безгин 29 сентября в интервью ObozTV.

Политик рассказал, что на заседании фракции было принято решение жёстко пресекать подобные прецеденты.

«У нас есть внутреннее решение, что если такие случаи будут в дальнейшем, то человек должен всё-таки сложить мандат», — добавил он.

Депутат отметил, что к «кнопкодавству» располагает атмосфера сессионного зала Верховной рады.

«Если, например, ты сидишь на своём месте, а коллеги напротив нету, реально руки тянутся нажать кнопку… Не знаю, может действительно энергетика зала. Это немного смешно, но оно так и есть… Я на себе почувствовал, не знаю, как это объяснить», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты от партии «Слуга народа» Сергей Литвиненко и Елена Копанчук принесли извинение за голосование вместо своих коллег и перечислили месячную зарплату на благотворительность.

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