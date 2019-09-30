Киев, 30 сентября 2019, 08:07 — REGNUM Депутатов Верховной рады Украины от партии «Слуга народа», уличённых в голосовании за своих коллег, будут лишать депутатского мандата, заявил депутат Виталий Безгин 29 сентября в интервью ObozTV.
Политик рассказал, что на заседании фракции было принято решение жёстко пресекать подобные прецеденты.
Депутат отметил, что к «кнопкодавству» располагает атмосфера сессионного зала Верховной рады.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты от партии «Слуга народа» Сергей Литвиненко и Елена Копанчук принесли извинение за голосование вместо своих коллег и перечислили месячную зарплату на благотворительность.
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