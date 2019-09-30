Ашхабад, , 08:01 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посетил международный конноспортивный ахалтекинский комплекс в Ашхабаде, на котором прошли скачки в честь Дня независимости республики, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

На празднике были устроены различные развлекательные представления, в том числе выставка декоративного и художественного искусства, выступления бахши, соревнованиях спортсменов и другие мероприятия.

Общий призовой фонд скачек составил $120 тыс. Победителям шести заездов вручили по $15 тыс. Победитель седьмого заезда получил $30 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова с Днем независимости. Это праздник в республике отмечается 27 октября.