Лондон, , 07:58 — REGNUM Великобритании приходится постоянно находится в состоянии войны из-за кибератак из России и Китая. Об этом, как сообщает The Daily Telegraph, заявил начальник Штаба обороны Соединенного Королевства Николас Картер.

По его словам, соперничество крупных держав и борьба идей с негосударственными структурами ежедневно угрожают Британии, а основная угроза исходит якобы с территории России и Китая. Он добавил, что Великобритания не оставит действия своих противников без ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Британии Александр Яковенко заявил, что уровень шпиономании среди представителей британской политической элиты приобрел неслыханные масштабы.

Отвечая на вопрос о возможности сотрудничества в сфере кибербезопасности между Москвой и Лондоном, посол сказал, что российская сторона не раз предлагала британцам «организовать экспертные консультации с целью снятия озабоченностей в киберсфере». Лондон отвергает сотрудничество.

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