Рабат, 30 сентября 2019, 07:54 — REGNUM Король Марокко Мохаммед VI не сможет присутствовать на торжественной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, сообщает Le Figaro.
«Король планировал отправиться во Францию, чтобы в частном порядке передать соболезнования семье и родственникам покойного президента Жака Ширака», — говорится в заявлении королевского дворца.
Издание отмечает, что король заболел «острым двусторонним пневмонитом вирусного происхождения» и, поэтому на церемонии прощания в Париже будет присутствовать наследный принц Мулай-эль-Хасан.
Как сообщало ИА REGNUM, церемония прощания с Жаком Шираком пройдет в парижской церкви Сен-Сюльпис 30 сентября в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и других глав иностранных государств и правительств.
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