Вашингтон, , 07:59 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил в воскресение, 29 сентября, в телевизионном интервью на телеканале CBS, что он берет на себя «полную ответственность» за ужасное убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, но отрицает обвинения в том, что он лично отдал приказ это сделать. Об этом 30 сентября передает агентство Associated Press.

«Это было отвратительное преступление, — сказал 34-летний принц Мохаммед, в интервью «60 Minutes». — Но я беру на себя полную ответственность как лидер в Саудовской Аравии, тем более что это было совершено лицами, работающими на саудовское правительство».

На вопрос, является ли он заказчиком убийства журналиста Хашогги, подвергавшего принца критике в колонках Washington Post, Мохаммед ответил: «Безусловно, нет».

Хашогги вошел в консульство Саудовской Аравии в Турции 2 октября 2018 года, чтобы собрать документы, необходимые ему для заключения брака с турецкой невестой. Хашогги был убит на территории консульства, а его тело до сих под не найдено. В Саудовской Аравии были задержаны 11 человек по подозрению в убийстве. Слушания по этому делу были закрытыми, до сих пор никто из подозреваемых не был осужден.

В четверг, 26 сентября, экс-невеста Хашогги, Хатидже Ченгиз, сказала в интервью Associated Press в Нью-Йорке, что она хочет получить от принца Мохаммеда ответы на вопросы: «Почему был убит Джамаль? Где его тело? Каков был мотив этого убийства?»