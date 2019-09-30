В правительстве Иркутской области сменилось руководство министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок. На место Максима Авдеева, который в марте 2019 года победил в конкурсе управленцев «Лидеры России», назначен его заместитель Андрей Сеньков. Сам же Авдеев получил должность заместителя председателя областного правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иркутск, , 07:44 — REGNUM Напомним, Максим Авдеев — профессиональный юрист, являлся членом Иркутской областной коллегии адвокатов. До 2007 года работал юрисконсультом в коммерческих структурах, а затем стал начальником юридического отдела администрации Ангарска. С января 2015 года работал руководителем аппарата губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области.

Андрей Сеньков тоже получил юридическое образование и успел поработать в администрации Агранска и коммерческих структурах. В региональном правительстве начал работать с 2015 года, став заместителем министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области.