Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани не нужно приглашать для выступлений в эфире ведущих американских телеканалов. Об этом говорится в письмах помощников экс-вице-президента США Джозефа Байдена к руководству каналов, сообщает The New York Times.

Касающиеся Джулиани письма были направлены на телеканалы ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News. В них отмечено, что Джулиани имеет возможность выступать в эфире и распространять заведомо ложные и уже опровергнутые «теории» в интересах Трампа», что противоречит интересам зрителей и вредит журналистике.

В последние дни Джулиани не раз появлялся в эфире, рассказывая, в частности, о деятельности на Украине Джозефа Байдена и его сына Хантера. С их стороны были нарушения, подтвержденные доказательствами, утверждал адвокат Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден в настоящее время считается наиболее вероятным соперником Трампа на выборах президента в 2020 году.

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