Киев, , 07:41 — REGNUM Украина должна поддерживать диалог с Россией, заявила депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, возглавляющая делегацию Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщило 29 сентября издание «Левый берег».

По её словам, отказ от общения с российской стороной является неправильным решением.

«Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит», — заявила Ясько.

Она уверена, что действия предыдущей украинской делегации в ПАСЕ были правильными, а решение новой делегации не ехать на будущую сессию организации «показывает, что мы последовательны. Что это — государственная позиция».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новая делегация, представляющая Украину в ПАСЕ, отказалась ехать на осеннюю сессию организации в знак протеста против возвращения России.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения РФ