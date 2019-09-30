Эрбиль, Ирак, , 07:40 — REGNUM Власти Катара планируют открыть в Иракском Курдистане свое дипломатическое представительство, об этом 29 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Договоренность была достигнута во время встречи посла Катара в Ираке Халида Хамада аль-Слети с президентом курдской автономии Нечирваном Барзани.

Стороны также сошлись во мнении о том, что Эрбилю и Дохе необходимо развивать экономическое сотрудничество, в частности, содействовать иностранным инвестициям.

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