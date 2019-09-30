Киев, , 07:30 — REGNUM Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани не раз просил бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко начать расследование в отношении Джозефа и Хантера Байденов. Луценко отвечал отказом, об этом он рассказал в интервью газете Los Angeles Times.

Луценко рассказал о двух встречах с Джулиани и нескольких телефонных беседах. Адвокат постоянно интересовался возможными нарушениями со стороны бывшего вице-президента США и его сына и якобы не раз просил начать против них расследование.

Экс-генпрокурор отвечал, что разбирательство должно идти «по линии прокуратуры, а не через президентов», и заявил Джулиани, что не может начать расследование только в интересах официального лица из США. Он выразил готовность помочь американской стороне, но в том случае, если бы разбирательство иницировало, к примеру, американское ФБР.

Для собственного расследования доказательств у Луценко не было. По его словам, участие Хантера Байдена в руководстве украинского холдинга Burisma «могло быть свидетельством наличия конфликта интересов», но не нарушало закон.

Как сообщало ИА REGNUM, в США запущена процедура импичмента президента Трампа, подозреваемого в давлении на главу Украины Владимира Зеленского из-за расследования действий Хантера Байдена. В обмен Трамп якобы обещал Киеву финансовую и военную помощь.

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