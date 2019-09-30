Сеул, , 07:28 — REGNUM Южная Корея и Великобритания создают новый канал диалога на высоком уровне. Об этом сообщает KBS News со ссылкой на южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

По их словам, 30 сентября в Сеуле состоялась церемония подписания рабочего соглашения.

Известно, что подписание документа состоялась между вторым заместителем главы МИД Южной Кореи Ли Тхэ Хо и замглавы МИД Великобритании Хезер Уилер.

Посредством нового канала диалога стороны намерены обсуждать вопросы экономического сотрудничества, поддержки выхода компаний на местные рынки, а также ситуацию в регионе.

Также представители двух стран проявляют особый интерес сотрудничеству в таких сферах, как информоционно-коммуникационные технологии, исследования и разработки, климатические изменения, экология, энергетика, финансы, малый и средний бизнес, стартапы.

Известно, что после подписания рабочего соглашения Ли Тхэ Хо и Хезер Уилер обсудили перспективы выхода Великобритании из Европейского Союза, а также процедуры выхода.

Напомним, что в августе Южная Корея и Британия подписали соглашение о свободной торговле, в рамках которого стороны договорились о сотрудничестве после выхода Лондона из Евросоюза.

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