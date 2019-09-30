Париж, , 07:26 — REGNUM Дочь Жака Ширака отметила, что ее мать получила «утешение», увидев как толпа пришла отдать дань памяти бывшему президенту Франции, сообщает Le Figaro.

Когда жители Франции еще стояли в очереди, чтобы отдать дань уважения Жаку Шираку, его дочь, Клод Ширак, встречала присутствующих вместе со своим мужем Фредериком Салат-Бару.

«Это просто ошеломляет. Мы пришли поблагодарить вас», — заявила она через три дня после смерти своего отца и экс-президента страны.

«Оттуда, где он находится, я думаю, что он должен быть чрезвычайно тронут и счастлив», — заявила Клод Ширак, отметив, что она и ее мать Бернадетт Ширак получили «утешение», увидев, как толпа приходит, чтобы воздать должно и почтить память бывшего президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Жак Ширак будет похоронен 30 сентября на кладбище Монпарнас, рядом с могилой своей старшей дочери Лоранс. На похоронах экс-президента Франции будут присутствовать около 80 лидеров зарубежных государств.

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