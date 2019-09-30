Киев, , 07:14 — REGNUM Правительство Украины одобрило проект закона о легализации игорного бизнеса на территории страны. Об этом заявили 29 сентября в пресс-службе правительства.

Законопроект предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игорном оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

В пресс-службе добавили, что также был одобрен ряд законов, регулирующих добычу янтаря на территории Украины.

Напомним, 8 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине будут легализованы казино при пятизвёздочных отелях.

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Как сообщил телеканал «Россия 1», по мнению экс-депутата Верховной рады Украины Спиридона Килинкарова, конкуренция в игорном бизнесе очень высокая, а Украина слишком крупная страна, поэтому в итоге легализация азартных игр не окажет заметного влияния на экономику страны.

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