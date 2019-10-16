Киев, , 07:04 — REGNUM Пожатие рук депутатам Госдумы РФ от Крыма турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом произошло случайно, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко, передаёт Громадское телевидение.

По её версии, всему виной несогласованность списка гостей со стороны Турции, приехавших в Стамбул на форум по терроризму. Из-за этого инцидента в украинский МИД вызвали турецкого посла Ягмура Ахмета Гульдера.

Зеленко «И сегодня мы имели очень откровенный разговор о том, что это было за мероприятие и каким образом случилось так, что эти пресловутые «депутаты» попали в список участников этого форума. Посол чётко отметил, что речь идёт о случайном характере, это не целенаправленная акция».

Украинский представитель выразила мнение Киева, что турецкая сторона должна была не допустить участия представителей Крыма в мероприятии. Со своей стороны Гульдер ответил, что турецкий МИД не привлекался к согласованию списков участников форума.

Это «нарушение протокола», как утверждает Зеленко, нацелено на то, чтобы поссорить Анкару и Киев.

Напомним, украинская сторона недовольна тем, что 11 октября Эрдоган встречался с российской делегацией, в состав которой вошли два депутата Госдумы от Крыма Руслан Бальбек («Единая Россия) и Наталья Поклонская («Единая Россия).

Мероприятие было международным и посвящалось противодействию терроризму. После этого украинский МИД заявил Анкаре протест.

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