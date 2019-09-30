Вашингтон, , 07:07 — REGNUM Агент американской разведки, направивший жалобу на переговоры президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, получил федеральную защиту, передает CBS.

Журналисты телеканала сообщают, что в настоящий момент осведомитель, написавший жалобу, опасается за свою жизнь и сейчас взят под защиту государства.

Ранее Трамп опубликовал в социальной сети сообщение, в котором заявил, что желает и имеет право «встретиться со своим обвинителем», как и всякий гражданин США.

Напомним, в США инициирована процедура импичмента президента на основании подозрений в том, что Трамп добивался от своего украинского партнера расследования действий сына экс-госсекретаря Джозефа Байдена в обмен на оказание Украине финансовой и военной помощи.

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