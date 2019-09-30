Москва, 30 сентября 2019, 07:01 — REGNUM Применение экипировки «Ратник» позволяет удвоить боевые возможности каждого пехотинца, сообщил 30 сентября главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».
«Ратник», пояснил генерал, создан для повышения физических и огневых возможностей служащих в армии. Кучность стрельбы улучшена в 1,6 раза, а дальность обнаружения целей ночью и в условиях ограниченной видимости — в полтора раза.
По словам Салюкова, укомплектованность «Ратником» военнослужащих российских сухопутных войск превышает к настоящему моменту 70%. Идёт разработка нового комплекта боевой экипировки третьего поколения.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель военно-научного комитета сухопутных войск Александр Романюта заявил, что экипировка третьего поколения «Ратник-3» поступит в российскую армию к 2025 г.
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