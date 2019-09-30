Москва, , 07:01 — REGNUM Применение экипировки «Ратник» позволяет удвоить боевые возможности каждого пехотинца, сообщил 30 сентября главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».

«Ратник», пояснил генерал, создан для повышения физических и огневых возможностей служащих в армии. Кучность стрельбы улучшена в 1,6 раза, а дальность обнаружения целей ночью и в условиях ограниченной видимости — в полтора раза.

Салюков «Составляющие системы жизнеобеспечения следующие: комплект боевого снаряжения (очки защитные, средства защиты органов слуха, средства маскировки), комплекты продовольствия, средства оказания само‑ и взаимопомощи, боевая одежда, а также комплект мониторинга функционального состояния. Система управления включает в себя комплекс разведки, управления и связи; средства обработки и отображения информации; средства связи. И наконец, система защиты представляет собой комплект средств индивидуальной бронезащиты (бронешлем, комплект защитный)».

По словам Салюкова, укомплектованность «Ратником» военнослужащих российских сухопутных войск превышает к настоящему моменту 70%. Идёт разработка нового комплекта боевой экипировки третьего поколения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель военно-научного комитета сухопутных войск Александр Романюта заявил, что экипировка третьего поколения «Ратник-3» поступит в российскую армию к 2025 г.

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