30 сентября 2019 | Время чтения 16 мин

Если ленинизм, по определению И.В. Сталина, – это марксизм эпохи империализма и пролетарских революций, то маоизм, учение Мао Цзэдуна – это марксизм-ленинизм эпохи глобализма и национально-освободительных революций. Перед нами три этапа эволюции марксизма, сохраняющие перспективу нового взлета этого великого учения, потерпевшего временное поражение ввиду значительного опережения им своего времени.

Владимир Павленко, , 07:00 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Почему так важен идеологический вопрос? Во-первых, мы знаем, что разрушение идеологических скреп — это конец государству. Даже если оно осуществляется в виде «возвращения к ленинским нормам». Вот две цитаты, которые это объясняют. Первая принадлежит члену Политбюро ЦК КПСС, секретарю ЦК (по идеологии) А.Н. Яковлеву, который в свое время прошел стажировку в Колумбийском университете (США):

После XX съезда в сверхузком кругу своих ближайших друзей и единомышленников мы часто обсуждали проблемы демократизации страны и общества. Избрали простой, как кувалда, метод пропаганды «идей» позднего Ленина. Надо было ясно, четко и внятно вычленить феномен большевизма, отделив его от марксизма прошлого века. А потому без устали говорили о «гениальности» позднего Ленина, необходимости возврата к ленинскому «плану строительства социализма» через кооперацию, через государственный капитализм и т.д. Разработали (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и «нравственным социализмом» - по революционаризму вообще…

Вторая цитата — близкий к Яковлеву по радикализму антисоветских взглядов Г.Х. Попов, так называемый «демократический» мэр Москвы в 1991—1992 годах:

Для достижения всеобщего народного возмущения довести систему торговли до такого состояния, чтобы ничего невозможно было приобрести. Таким образом можно добиться всеобщих забастовок рабочих в Москве. Затем ввести полностью карточную систему. Оставшиеся товары (от карточек) продавать по произвольным ценам.

То есть один рассказывает, как подрывали СССР идеологически, как систему; второй переводит эти мысли в практическое русло разрушения страны, и говорит об этом в острейший период поздней осени 1989 года, причем, на предвыборной конференции так называемого «Московского объединения избирателей». Как видим, подрыв идеологической системы и разрушение страны — взаимосвязанные вещи.

Отметим, что точкой отсчета у Яковлева назван XX съезд КПСС. Не случайно. Кто продвигал Яковлева к вершинам партийной власти, общеизвестно. Это сторонники хрущевского троцкизма, который и лежал в основе решений XX съезда, и часть партийной и советской элиты, которая установила тесные контакты с Западом и поддержала идею конвергенции, положенную в основу Римского клуба. Под чем подписались идеологи участия в нем советских представителей Д.М. Гвишиани, А.Н. Яковлев и Г.Х. Попов и те, кто их прикрывал и поддерживал, прежде всего многолетний глава советского правительства А.Н. Косыгин? Подписались они под «глобальным планом» основателя Римского клуба Аурелио Печчеи, тесно связанного с Алленом Даллесом.

Чтобы сделать глобальный план, нужно укрепить связи между Европой и США. …Иначе США окажутся в полной изоляции, чужими всему остальному миру, и дальше каждый пойдет своим путем. Поэтому основой глобального плана я считаю Североатлантическое партнерство, связанное с созданием Европейского союза. Создание ЕС, а потом атлантического содружества не утратит смысла, даже если на объединение Европы уйдет много времени. Когда возникнет евро-американское содружество.,. останутся два региона, заинтересованных в совместном развитии и процветании: СССР с Восточной Европой и Латинская Америка.

Это из лекции «Вызов 70-х годов современному миру», которую Печчеи прочитал 27 сентября 1965 (!) года в Национальном военном колледже Буэнос-Айреса.

В чем связь Печчеи с А. Даллесом? В работе на его швейцарскую резидентуру Управления стратегических служб (УСС) США, которую тот возглавлял в конце войны, отвечая за перехват нацистских агентурных сетей. Не все знают, что братья Даллесы — двоюродные родственники пятерых братьев Рокфеллеров. У них много совместных проектов, главный из которых — Гитлер у власти в Германии. И обратите внимание: о создании Европейского союза Печчеи говорит за 27 (!) лет до Маастрихтского договора. Разве мы не понимаем, что это проект, причем, долгоиграющий, направленный на соединение против СССР внешних и внутренних подрывных, ликвидационных сил?

А вот советская «перестроечная» интерпретация этих идей из лагеря тех самых внутренних подрывных сил, из 1984 года.

До 1917 года разделения мира на Восток и Запад не существовало. Если бы революция Керенского, профинансированная Ротшильдами, увенчалась успехом, страны Западной Европы и Россия вошли бы в XX век плечом к плечу. После уничтожения национальных государств в Западном и Восточном блоках следующим логическим шагом стало бы объединение Европы и России в единое огромное государство. И именно этот процесс стоит за многими событиями последних двадцати лет.

Достоверно неизвестно, когда именно М.С. Горбачев, который в кулуарах называл Европейский союз «европейскими Советами», произнес эту малоизвестную широкой общественности мысль. Но, похоже, правы те, кто утверждают, что он заговорил об этом после закрытой аудиенции у Отто фон Габсбурга, которого посетил в Вене на обратном пути из Лондона, со знаменитых «смотрин» у Маргарет Тэтчер. Вот хронология событий и институтов, которые предшествовали воцарению Горбачева.

1969−1972 годы — создание Римского клуба и появление первого программного доклада «Пределы роста» (группы Денниса Медоуза, Массачусетский технологический институт);

1972 год — создание в структуре Римского клуба Международного института прикладных системных исследований (МИПСА), включавшего ученых Запада и Востока, в том числе США и СССР;

1976 год — создание филиала МИПСА в СССР — Всесоюзного НИИ системных исследований (ВНИИСИ) Д.М. Гвишиани — будущего академика С.Н. Шаталина (в котором впервые «всплывает» Е.Т. Гайдар);

1983 год — создание при Ю.В. Андропове секретной Комиссии Политбюро ЦК КПСС по экономической реформе, в которую входила группа Гайдара (при номинальных руководителях — премьер-министре Н.А. Тихонове и его заместителе Н.И. Рыжкове, комиссией реально руководили Гвишиани и Шаталин);

1986 год — выделение из Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса (ИЭП) во главе с Шаталиным, который взял с собой Гайдара и ряд будущих участников его антисоветского правительства так называемых «реформаторов»;

1986 год — в пансионате под Ленинградом с говорящим эпическим названием «Змеиная горка» группу Гайдара свели и объединили с ленинградским кружком А.Б. Чубайса.

Так подготавливались «перестройка» и ликвидация Советского Союза.

Итак, поскольку именно с XX съезда берут начало идеологические разногласия, которые привели к разрыву между КПСС и КПК, Советским Союзом и Китайской Народной Республикой, еще раз. Важность идеологического вопроса наглядно показана распадом СССР; отступление от идеологии, равно как и застой в ее творческом обновлении, которого в нашей стране не осуществлялось со времен И.В. Сталина, в равной мере ведут к катастрофе. Встречный позитивный пример. Одним из главных теоретических вопросов, поставивших в тупик позднюю КПСС, стала классовая принадлежность интеллигенции. Если с одной стороны, наука это непосредственная производительная сила, а государство стало общенародным, а такие выводы в партийных документах были сделаны, то, с другой стороны, интеллигенция тогда — полноценный класс? Однако в тех же партийных документах она оставалась «прослойкой». А вот в Китае эту дилемму решили при Цзян Цзэмине, в рамках концепции «тройного представительства», избежав ухода интеллигенции, особенно гуманитарной, в диссидентство. Вот еще две цитаты, которые тоже многое объясняют.

Сто лет назад прогремели залпы Октябрьской революции, которые принесли в Китай марксизм-ленинизм. Наши передовые умы увидели в марксистско-ленинской научной истине путь к решению проблем тогдашнего Китая.

Орудийные залпы Октябрьской революции донесли до нас марксизм-ленинизм. Октябрьская революция помогла передовым людям всего мира, в том числе и Китая, пересмотреть свои проблемы, применяя пролетарское мировоззрение в качестве орудия для изучения судеб своей страны.

Первая цитата — из доклада Си Цзиньпина на XIX съезде КПК (октябрь 2017 г.), вторая — из статьи Мао Цзэдуна «О демократической диктатуре народа» в конце июня 1949 года, за три месяца до провозглашения КНР. Однако председатель Си здесь не копирует председателя Мао, а указывает на преемственность, в которую на XIX съезде были включены идеологемы правления и Дэн Сяопина («реформы и открытость»), и Цзян Цзэминя («тройное представительство»), и Ху Цзиньтао («научное управление»). Итогом этой преемственности в идеологи и стали нынешние руководящие концепции «китайской мечты» и «социализма с китайской спецификой в новую эпоху». Поэтому заблуждается тот, кто рассматривает курс реформ и открытости «ревизионистским» перерождением КПК, вслед за КПСС. Давайте честно. Критерием истины является практика: КПК сохраняет власть и историческую перспективу, России же приходится заходить на новый исторический круг.

В чем суть идеологических различий между КПСС и КПК, и что объединяет эти две партии по существу, а не только по названию? Здесь придется вспомнить, чем от ленинизма отличается троцкизм, особенно в части интерпретации теории мировой революции.

Ленин считал АВАНГАРДОМ мировой революции российский пролетариат, а Троцкий — европейский;

Ленин считал ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ мировой революции свой пролетариат в каждой революционной стране, а Троцкий — советскую Красную армию, которую видел «армией Коминтерна».

На языке цивилизационной теории эти отличия — приговор Троцкому и троцкизму как агентуре влияния в международном коммунистическом движении не просто буржуазии, а мирового олигархического капитала. Из-за этих отличий Ленин на II Конгрессе Коминтерна (март 1920 г.) свернул тему мировой революции. Троцкий же ее продолжил. И уже практически в отсутствие Ленина своей авантюрой с «германским Октябрем» (начало ноября 1923 г.) подтолкнул гитлеровский «пивной путч» (конец ноября 1923 г.). А в дальнейшем пошел на прямой сговор с нацистами, вступив в переговоры с Гессом.

В декабре 1935 года Троцкий встретился с заместителем Гитлера Гессом. Было заключено следующее соглашение:

а) гарантировать общее благоприятное отношение к германскому правительству и необходимое сотрудничество с ним в важнейших вопросах;

б) согласиться не территориальные уступки;

в) допустить германских предпринимателей… к эксплуатации таких предприятий в СССР, которые являются необходимым экономическим дополнением к хозяйству Германии (железная руда, марганец, нефть, золото, лес);

г) создать в ССР условия, благоприятные для деятельности германских частных предприятий;

д) развернуть во время войны активную диверсионную работ на военных предприятиях и на фронте. Эта диверсионная работа должна проводиться по указаниям Троцкого, согласованным с германским Генштабом.

Это ядро плана, введенного своеобразным «пактом Троцкого — Гесса». Пакт Молотова — Риббентропа такой же противовес ему во внутренней политике, как и Мюнхенскому сговору Гитлера с Западом во внешней политике. Замените здесь слово «немецкий» словом «американский» и получите популярное разъяснение событий 1991 года, связанных с разрушением СССР, а также того, что сегодня происходит в «ближнем зарубежье». А дальше приведем выдержку из письменных инструкций Троцкого К.Б. Радеку, направленных для руководства антисталинской оппозиции в ВКП (б) и СССР.

Было бы нелепостью думать, что можно придти к власти, не заручившись благоприятным отношением важнейших капиталистических государств, особенно таких, наиболее агрессивных, как нынешние правительства Германии и Японии. Неизбежно придется пойти на территориальные уступки. Уступить Японии Приморье. Допущение германского и японского капитала к эксплуатации СССР создаст крупные капиталистические интересы на советской территории. К ним подтянутся в деревне те слои, которые не изжили капиталистической психологии и недовольны колхозами. Необходимо отступать к капитализму. Насколько далеко, в каком размере, сейчас трудно сказать — комментировать это можно только после прихода к власти.

Итак, в СССР маоизм упоминался через запятую с троцкизмом. Взгляды КПК пытались притянуть к троцкизму с тем, чтобы если не переиграть проигранную Хрущевым «великую полемику» КПСС и КПК (1963−1964 гг.), то хотя бы задним числом свести ее «вничью». Между тем, маоизм не только не равен троцкизму, но и вел с ним идейную борьбу, не менее ожесточенную, чем та, что вели В.И. Ленин и И.В. Сталин, которые своей борьбой предвосхищали троцкистский реванш Хрущева и его Третьей партийной программы.

Каковы противоречия между ленинизмом и троцкизмом с китайской точки зрения? Напомним, что в решениях VII съезда КПК (весна 1945 г.) была зафиксирована «национальная самобытность» китайской революции. Но ведь это суть ленинский тезис о революционном «своеобразии»! Из работы «О нашей революции», написанной в январе 1923 года в пылу полемики с меньшевиком Н. Сухановым. Причем, Ленин указывал, что своеобразие каждой новой революции окажется тем существеннее, чем восточнее она произойдет. Китай как раз и доказал ленинскую правоту. Мао Цзэдун и Дэн Сяопин — гораздо более последовательные и прилежные ученики Ленина, чем троцкист Хрущев. А применявший к взглядам Мао формулировку «азиатский», излюбленную именно Троцким, на XIX съезде КПСС (1952 г.) ее скорректировал и вслед за Лениным увидел в коммунистическом движении национально-освободительную составляющую. Вот мысли Ленина и Сталина на этот счет.

Россия, стоящая на границе стран цивилизованных и стран, впервые этой войной окончательно втягиваемых в цивилизацию, стран всего Востока, стране внеевропейских, поэтому могла и должна была явить некоторые своеобразия, лежащие, конечно, по общей линии мирового развития, но отличающие ее революцию от всех предыдущих западноевропейских стран и вносящие некоторые частичные новшества при переходе к странам восточным. …Для создания социализма… требуется цивилизованность? …Ну, а почему мы не могли сначала создать такие предпосылки цивилизованности у себя, как изгнание помещиков и изгнание российских капиталистов, а потом уже начать движение к социализму? …Нашим европейским мещанам и не снится, что дальнейшие революции в неизмеримо более богатых населением и неизмеримо более отличающихся разнообразием социальных условий странах Востока будут преподносить им, несомненно, больше своеобразия, чем русская революция.

Те же идеи, только в приложении к послевоенной эпохе и холодной войне, высказаны и Сталиным в своем политическом завещании, какой была речь на XIX съезде КПСС, за полгода до кончины.

Раньше буржуазия считалась главой нации, она отстаивала права и независимость нации, ставя их «превыше всего». Теперь не осталось и следа от «национального принципа». Теперь буржуазия продает права и независимость нации за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед, если хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать руководящей силой нации. Его некому больше поднять.

Под «буржуазией» Сталин здесь подразумевал саму капиталистическую форму правления, которая к тому времени уже обнаружила глобалистские устремления. Именно поэтому он обратился к партиям развивающихся стран, продолжив линию Ленина в поддержку «своеобразия» революций и моделей социализма.

Концепция марксизма, выдвинутая Мао Цзэдуном, базируется на четырех «столпах». Это теории «народной войны», «борьбы двух линий», «новой демократии» и «культурной революции». В противовес троцкизму, Мао разделил условия в развивающемся мире от условий в империалистическом мире. И выявил возможность победы социалистической революции в угнетенных странах. И сделал это вслед за Лениным, который, как помним, увидел такую возможность в «слабом звене» империализма. Как и Ленин, Мао видел капитализм целостной мир-системой, считая, что страны любого уровня развития находятся внутри капиталистической формации, в рамках которой идет их развитие вне зависимости от внутреннего уклада. Поэтому им на пути к социализму не только не требуется меньшевистского длительного «вырастания» в условиях капитализма, но не нужна даже и буржуазная революция, которую, к тому же, никто в зависимой стране не допустит. Это базовое положение теории «новой демократии», послужившее предтечей появившейся в 70-е годы Если ленинизм, по определению Сталина — это марксизм эпохи империализма и пролетарских революций, то маоизм, учение Мао — это марксизм-ленинизм эпохи глобализма и национально-освободительных революций. Перед нами три этапа эволюции марксизма, сохраняющие перспективу нового взлета этого великого учения, потерпевшего временное поражение ввиду значительного опережения им своего времени.

Как писал Мао Цзэдун в июне 1949 года в упомянутой статье «О демократической диктатуре народа»:

К настоящему времени главный и основной опыт, приобретенный китайским народом, сводится к следующим двум положениям:

1. Внутри страны — поднять народные массы. Это значит: сплотить рабочий класс, крестьянство, городскую мелкую буржуазию и национальную буржуазию, под руководством рабочего класса образовать единый фронт внутри страны и на этой основе идти дальше, к созданию государства демократической диктатуры народа, руководимого рабочим классом и основанного на союзе рабочих и крестьян.

2. Вне страны — объединиться с теми нациями мира, которые относятся к нам как к равным, и со всеми народами и вести совместную борьбу. Это значит: объединившись с Советским Союзом, со странами народной демократии, а также с пролетариатом и широкими народными массами других стран, образовать международный единый фронт.

…В настоящее время наша задача заключается в том, чтобы усилить государственную машину народа — здесь главным образом имеются в виду народная армия, народная полиция и народный суд — и тем самым обеспечить укрепление обороны страны и защиту интересов народа. Это послужит предпосылкой для того, чтобы Китай имел возможность под руководством рабочего класса и Коммунистической партии уверенной поступью идти вперёд по пути превращения аграрной страны в индустриальную, совершить переход от новодемократического общества к социалистическому и коммунистическому, уничтожить классы и достигнуть великой гармонии.

Следовательно, маоизм вытекает из ленинизма точно так же, как ленинизм из марксизма. В отличие от троцкизма, который, паразитируя на марксизме, сформировал противоположный вектор возврата в капитализм через реформистское перерождение марксистских партий, которое и произошло на Западе. И, кстати, у нас тоже. Что такое «Единая Россия», как не осколок переродившейся поздней КПСС?

Подведем предельно краткий итог.

Первое: следует решительно избавиться от навеянного поздней советской и антисоветской пропагандой ложного представления о будто бы противоположности «плохих» Мао Цзэдуна и маоизма «хорошим» Дэн Сяопину и социализму «с китайской спецификой». Это не соответствует действительности, прежде всего методологически. Идеи Дэна — такое же продолжение Мао, как на советской почве сталинские идеи преемственны ленинским. Причем, в той же мере, в какой все они вместе несовместимы с либерализмом, меньшевизмом и троцкизмом.

Второе. «Социализм с китайской спецификой в новую эпоху», провозглашенный XIX съездом КПК в «пакете» с идеологемой «сообщества единой судьбы человечества» — это попытка повсеместного распространения китайского опыта. Но важно, что эта попытка прежде всего безоговорочно признает первородство Великого Октября, и только во-вторых, в условиях отказа от этого первородства России, выстраивает цепочку преемственности к Си Цзиньпину от Маркса, Ленина, Сталина и Мао Цзэдуна в обход Троцкого и Хрущева с их горбачевско-ельцинскими и тяньаньмэньскими последышами.

И третье. Если ленинизм, по определению Сталина, — это марксизм эпохи империализма и пролетарских революций, то маоизм, учение Мао — это марксизм-ленинизм эпохи глобализма и национально-освободительных революций. Перед нами три этапа эволюции марксизма, сохраняющие перспективу нового взлета этого великого учения, потерпевшего временное поражение ввиду значительного опережения им своего времени.

Основой материала послужило выступление автора на Международной научной конференции «70 лет КНР: история, современность и перспективы развития», состоявшейся 27 сентября 2019 г. в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ).