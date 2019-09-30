Иркутск, , 06:43 — REGNUM Слухи о возможной отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко ходят не первый год, но несмотря на громкие скандалы, ему до сих пор удаётся сохранить своё кресло. Да и сам он, судя по неоднократным заявлениям, намеревается не только отработать текущий губернаторский срок (полномочия Левченко истекают только в 2020 году), но и претендовать на новый. Но вот уже РБК со ссылкой на три источника, близкие к администрации президента, сообщает, что такая отставка запланирована. Если информация верна, то стоит напомнить, за какие «заслуги» глава Приангарья может досрочно расстаться с должностью.

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Скорее всего, самым главным индикатором оценки деятельности губернатора Иркутской области Сергея Левченко стало выполнение поручений президента России Владимира Путина о скорейшем оказании помощи и восстановлении региона после мощнейшего наводнения, случившегося летом 2019 года. Есть вопросы как по поводу несвоевременного оповещения об этом бедствии (оно привело к гибели 25 человек), так и по решению жилищных вопросов пострадавших.

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Первый Канал 18 июля показал видеосюжет с критикой работы Сергея Левченко, в котором указало на возможные факты коррупции после наводнения в Приангарье и другие проблемы области. Это, в частности, скандальное уголовное дело в отношении лесного министра Приангарья Сергея Шеверды, за которого, несмотря на предъявление ему обвинение в бездействии при сплошной вырубке леса в заказнике «Туколонь», вступился лично Левченко и иркутское лесное министерство, создав соответствующие петиции.

В августе 2019 года широкий общественный резонанс получила аудиозапись, на которой глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевичназывает пострадавших от наводнения «бичами» и «быдлом». Также она утверждает, что пострадавшие живут в центрах временного содержания несравнимо лучше, чем «было в их хлеву».

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Узнав об этом, побывавший 2 сентября в Тулуне Владимир Путин отметил непорядочность человека, который сказал такие слова, и выразил надежду, чтогубернатор «примет соответствующее решение». Но его не последовало. Долгое время Алашкевич «находилась в отпуске», а потом заявила, что увольняется сама. Причём своё решение она пояснила начавшейся травлей её семьи.

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А в конце 2018 года Сергей Левченко стал известен на всю страну, как охотник, убившей в берлоге медведя.

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Тогда лидер коммунистов Геннадий Зюганов назвал сюжеты о сомнительной «охоте» — информационным бандитизмом против Левченко и всей Иркутской области.

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Напомним, после возврата всенародных выборов глав регионов 64-летний Сергей Левченко стал первым в России губернатором-коммунистом.

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С 20 сентября 2019 года сразу в двух городах Приангарья — Иркутске и Ангарске — стартовала серия пикетов за его отставку.

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О том, что глава Приангарья является одним из 11 губернаторов, отставка которых может состояться в ближайшее время, сказано в очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов, подготовленном компанией «Минченко консалтинг».

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Алтайский политконсультант Антон Понкрашёв тоже назвал Сергея Левченко и ещё троих руководителей — Александра Левинталя (Еврейская автономная область), Игоря Орлова (Архангельская область) и Наталью Комарову (Югра) — в числе первых «кандидатов на вылет».Накануне, 30 сентября, о возможной его отставке осенью 2019 года известил РБК.

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