Москва, , 06:43 — REGNUM В настоящее время идёт доработка танков «Армата», БМП «Курганец-25» и БТР «Бумеранг», сообщил 30 сентября главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».

Салюков "Работы выполняются в соответствии с запланированными сроками».

По словам Салюкова, эта техника находится в завершающей стадии разработки. Сейчас её переводят с импортной элементной базы, «которой комплектовались узлы и агрегаты этих образцов бронетанкового вооружения и техники в ходе её разработки», на российскую.

Производитель проводит отладку опытных образцов, настройку и согласование узлов и агрегатов этих машин.

Салюков «Кроме того, уже сейчас заключены государственные контракты на поставку опытно-промышленной партии перспективных образцов для проведения их опытной войсковой эксплуатации».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году в войска РФ начали поступать новые танки Т-72Б3М и Т-90М, а также модернизированные боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и бронетранспортёры БТР-82А.

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