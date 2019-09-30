Пекин, , 06:42 — REGNUM Крупное художественное представление прошло в Пекине вечером по местному времени 28 сентября в преддверии празднования Дня основания КНР, который традиционно празднуется в Китае 1 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председатель ПК ВСНП Ли Чжаньшу, члены Постоянного комитета Политбюро КПК Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи, Хань Чжэн и заместитель председателя КНР Ван Цишань присоединись к более чем 4000 человек для просмотра представления под названием «Шаг вперед, нация», которое прошло в Доме народных собраний КНР.

Представление было поделено на четыре части, включая симфоническую, хоровую, поэтическую и танцевальную. В первой части вспоминались дни, когда китайская нация находилась в отчаянной безысходности, как вдруг Компартия Китая объединила китайский народ, поведя его к основания Нового Китая спустя 28 лет сражений.

Вторая часть был сфокусирована на социалистической революции и периоде строительства Нового Китая, который был основан в 1949 году. Третья часть показывает развитие Китая с момента начала реформ открытости, а также вдохновение народа для национального воссоединения. Четвертая часть показывает достижения социализма с китайскими особенностями в новую эру с момента 18-го съезда Компартии Китая.

Напомним, что Китайская народная Республика была основана 1 октября 1949 года. В 2019 году КНР празднует 70-й юбилей, в связи с чем в Пекине ожидаются особо пышные торжества, которые будут транслироваться всеми крупными СМИ Китая.

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