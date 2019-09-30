Пекин, , 06:26 — REGNUM Все ключевые национальные радиостанции, телевизионные каналы и новостные сайты Китая будут транслировать торжества по случаю 70-летия со дня основания КНР, сообщает агентство Синьхуа.

Флаг Китая

Празднования будут включать в себя собрание на площади Тяньаньмэнь в самом центре Пекина, гражданский парад, военный парад и массовые представления. Прямая трансляция будет доступна с утра по местному времени 1 октября по ряду телевизионных каналов China Media Group, некоторым радиоканалам, а также через портал Xinhuanet.

Прочие крупные ТВ-каналы и радиостанции, новостные сайты и новые информационные платформы также примут участие в трансляции мероприятий. Кроме того, праздничный концерт пройдет на площади Тяньаньмэнь вечером 1 октября по Пекину. Он также будет максимально широко освещен всеми возможными средствами.

Напомним, что 1 октября 2019 года Китай отмечает знаменательную дату — День основания КНР. В преддверии этого праздника председатель КНР Си Цзиньпин почтил память национальных героев Китая и выразил дань уважения основателю КНР — Мао Цзэдуну.

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