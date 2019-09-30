Вашингтон, , 06:19 — REGNUM Адвокат президента Соединённых Штатов Рудольф Джулиани, «не знает», почему спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ушёл в отставку. О роли Уолкера в организации контактов между ним и помощником украинского президента Владимира Зеленского Джулиани рассказал в интервью каналу CBS.

Курт Волкер VOA

По словам Джулиани, Волкер занимался организацией его встречи с помощником украинского президента Андреем Ермаком.

Джулиани «Я делал это не сам. Я делал это по запросу Госдепартамента. По итогам встречи я позвонил господину Волкеру и Сондлэнду и отчитался, я рассказал им, что узнал».

Журналисты поинтересовались почему спецпредставитель США по Украине подал в отставку, на что юрист ответил:

«Я не знаю, почему Курт ушёл в отставку».

Напомним, Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы, которая содержала мнение сотрудника американской разведки об оказании президентом Штатов Дональдом Трампом давления на Зеленского с целью побудить его помочь переизбраться на второй срок в 2020 году.

На настоящий момент неназванный сотрудник разведки находится под федеральной защитой.

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