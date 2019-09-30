Пекин, , 06:17 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин наряду с прочими лидерами Компартии Китая принял участие в церемонии почтения памяти погибших национальных героев, сообщает 30 сентября агентство Синьхуа.

Церемония прошла на центральной площади Пекина — Тяньаньмэнь утром по местному времени 30 сентября. Китайские лидеры вместе с представителями всех сфер жизни Поднебесной таким образом отметили День Мучеников, который традиционно проходит в преддверии Дня основания КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, Си Цзиньпин также отдал дань уважения праху Мао Цзэдуна, которому весь китайский народ обязан образованием современного Китая, который спустя 70 лет практически вышел в мировые экономические лидеры.

Читайте ранее в этом сюжете: Си Цзиньпин отдал дань уважения праху «великого кормчего» — Мао Цзэдуна