Екатеринбург, , 06:14 — REGNUM В Екатеринбурге состоялись общественные обсуждения о судьбе храма в честь Иоанна Предтечи, который сейчас расположен на проспекте Космонавтов. Горожане поддержали перенос культового сооружения на улицу Чуцкаева ради строительства новой трамвайной линии до Верхней Пышмы.

Как сообщает городской портал 66.ru, в общественных обсуждениях участвовали 10 человек.

Напомним, что храм расположен на участке, через который должна пройти трамвайная линия из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Мэрия предложила местной епархии РПЦ выкупить участок за 3,3 млн рублей, но в итоге решать вопрос о принадлежности территории пришлось в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, общественные обсуждения продолжались с 30 августа по 27 сентября.

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