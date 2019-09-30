Пекин, , 06:11 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин наряду с прочими лидерами Компартии Китая выразил почет «великому кормчему» Мао Цзэдуну в Мемориальном зале председателя Мао, сообщает 30 сентября агентство Синьхуа.

Си и прочие лидеры Компартии Китая трижды поклонились перед сидячей статуей Мао Цзэдуна и отдали дань уважения его праху. Церемония прошла в преддверии официального начала торжеств по случаю 70-й годовщины со дня основания Китайской Народной Республики.

Напомним, что Мао Цзэдун является китайским революционером, а также главным теоретиком маоизма. Благодаря его усилиям было образовано современное китайское государство. КНР была основана 1 октября 1949 года.

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